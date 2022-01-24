الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 03:51 م

مصر.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية الطالبة بسنت خالد

الطالبة-بسنت-خالد-1-880x520


الوكيل الإخباري - قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الزيات في مصر  اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات في قضية الطالبة بسنت خالد.

وكانت جهات التحقيق في قضية الطالبة بسنت قد أصدرت قراراً بحبس 11 من المتهمين في القضية بتهم بالإبتزاز وتداول صور للشابة. واستمرت التحقيقات مع المتهمين، وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. إلا أن قاضي المعارضات بمحكمة كفر الزيات أصدر اليوم قرارا بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

اضافة اعلان

 

ونسبت النيابة للمتهمين تهم تهديد الفتاة بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

 

كما كانت محكمة جنايات طنطا قد حددت 5 فبراير المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية بسنت لارتكابهم العديد من الجرائم في حق الطالبة، منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ونشر صور ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، واستعمال ونشر مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية بغير رضاء المجني عليها.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (12)

سيدة تعثر على عقرب حي داخل علبة بروكلي في استراليا

360_F_104100419_gjM1AuP6M5H5czv4VE3ltsrh0d3I93og

فتّشوا بين رسائلكم… قد تجدوا ملايين الدولارات - صورة

image (7)

أغرب 5 عادات زواج حول العالم

image (6)

مغاربة يبتكرون جهازا لاستخراج سم العقارب

AWN_f54de438-aimage_story

شاهد..ولادة عجل برأسين في الهند

gettyimages-542411670

دخل هولندا مختبئاً في بيت عجلات الطائرة

أخبار متعلقة
a1941e50cb262271d6f737449e4d8233

مصر..تحرك عاجل للأمن المصري بعد فيديو أثار ضجة واسعة

aerial-view-Cairo-Egypt

شاهد.. أم تحاول إنقاذ ابنها بعد اشتعال النيران به في مصر

688fa90e-955d-48e8-8f6c-cac933edccb6

عرض ابنته للبيع مقابل 50 ألف جنيه في مصر

image-5-780x470

مصر..ذهب لاستخراج بطاقة شخصية فاكتشف أنه ميت

thumbs_b_c_69ed0b79ec7952bfd50d7a7d5e250a05

مصر...سفاح الإسماعيلية يتوجه بطلب غريب قبل أيام من إعدامه

61cd926642360463235cbf68

إقفال مطعم شهير في مصر بعد ضبط لحوم فاسدة فيه