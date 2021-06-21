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الإثنين، 21-06-2021 12:38 م

مصر.. إيقاف دكتور جامعي بعد صفعه لطالبة

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الوكيل الإخباري - اتخذت جامعة بني سويف قراراً بإيقاف دكتور جامعي بعد صفعه لطالبة على وجهها و خلع نقابها. حيث أصدر الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة قراراً بإيقاف الدكتور حسين يوسف أستاذ مساعد بقسم التاريخ، عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات معه، استنادا إلى قانون تنظيم الجامعات.

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وأثارت الواقعة غضباً وردود فعل مستنكرة بعد أن قام الدكتور حسين يوسف بصفع طالبة بالفرقة الثانية بقسم الفلسفة على وجهها وفقاً لصحيفة المصري اليوم.


وقدم الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب، مذكرة موجهة إلى رئيس الجامعة بالواقعة، قال فيها: "إنه وردت شكوى الطالبة داليا ربيع بالفرقة الثانية قسم الفلسفة التي تشتكي الدكتور حسين يوسف أستاذ مساعد بقسم التاريخ الذي قام بالتعدي عليها ضربا بالقلم على وجهها بعد تسليمها ورقة الإجابة في مادة مصادر البحث العلمي، وتم استدعاء الطالبة وسماع أقوالها".


وروت الطالبة داليا ربيع خليفة تفاصيل الواقعة قائلة: " أثناء قيامي بامتحاني تم الاعتداء عليّ بالضرب بالقلم.. اللي حصل كان الدكتور رئيس القسم يقوم بالمرور على اللجان فقال لي أنا عايز منك إثبات شخصية إديتو جواز السفر والدكتورة المرافقة رفعت النقاب وتأكدت من شخصيتي ودخلت الامتحان.. وأنا خارجة من الامتحان بعد ما خلصته قلت أعتذر للدكتور على إنه شد معانا وبقول له أنا آسفة لسه مكملتش قال لي اطلعي برة و غوري في داهية و هعملك محضر.. قلت له أنا متكلمتش قال لي أعمل لك محضر أنا مش هسيبك بقوله فيه إيه حضرتك هو (إحنا من الشارع) فوجئت به ضربني بالقلم وقلعني النقاب قدام زمايلي والمراقبين وكلهم شهود والله العظيم هو ده اللي حصل أثناء امتحان مادة مصادر البحث العلمي".

 

البيان


 




 

 


 

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