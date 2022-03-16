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الأربعاء، 16-03-2022 11:33 ص

مصر..استخراج هاتف محمول من معدة شاب ابتلعه قبل 20 يوما- صورة

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الوكيل الإخباري - استطاع فريق طبي مصري من استخراج هاتف محمول من معدة شاب ابتلعه قبل 20 يوما.

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وفوجئ أطباء مستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية شمال مصر، بشاب يدخل المستشفى ويشكو من آلام وتقلصات بمعدته وبفحصه وإجراء الأشعة اللازمة تبين وجود جسم غريب داخل معدته.

وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الجسم الغريب حيث اكتشفوا أنه هاتف محمول ولفافة أخرى كانت تعيق عملية هضم الطعام.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الواقعة الغريبة هي الأولى من نوعها في المحافظة، لافتا إلى أن الهاتف ظل في معدة المريض طيلة 20 يوما، ما أدى إلى مشاكل في الهضم حتى تدخل الأطباء وتمكنوا من استخراجه وإنقاذ حياة الشاب.

وقالت إدارة مستشفى كفر الزيات إن المريض بحالة جيدة ومستقرة وعاد لممارسة حياته الطبيعية.

 


 

 

لبنان 24 

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