مصر .. اكتشاف جثة حيوان عروس البحر في مرسى علم - فيديو

الوكيل الاخباري – عثرت السلطات المصرية، أمس الاثنين، على جثة "عروس بحر" نافقة في جنوب مرسى علم، والتي تعد "ثورة قومية" بحسب المتخصصين في العلوم البحرية.

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وذكرت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" أن الحيوان من فصيلة "دوجنج" وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه في جنوب مرسى علم.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة المصري أن سبب نفوق "عروس البحر" طبيعي، موضحا أن من أسباب وفاة الكائنات البحرية السن أو الوفاة الطبيعية.



وأشار إلى أن وزنها يبلغ من 750 كيلو إلى طن، بينما يبلغ الطول 3 أمتار، وعمرها يتراوح ما بين 55 إلى 60 عاما، نافيا أن يكون سبب النفوق اصطدامها بأحد المراكب.من جانبها، أكدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم إرسال لجنة من وزارة البيئة لمتابعة الأمر، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

تعرف على تفاصيل العثور على عروس بحر نافق في مرسى علم https://t.co/uW1LJWI4dF September 28, 2020



وتابعت أنه جاري التحقيق في هذا الموضوع، فيما لم يتم إصدار تقرير فني حول الواقعة حتى الآن.



من جانبه، أوضح مدير المعهد القومي لعلوم البحار، الدكتور محمود عبد الراضي دار، لصحيفة "الوطن" المصرية أن حيوان "الدوجنج"، الملقب بـ"عروس البحر"، يعد ثروة قومية، مشيرا إلى أن السياح يتوافدون من كل أنحاء العالم لمشاهدته، وبالتالي يدر دخلا كبيرا على الدولة، وهو من الثدييات النباتية.

المصدر : سبوتنك







