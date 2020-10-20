مصر .. السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إزعاج الآخرين بالرسائل الإلكترونية

الوكيل الاخباري – اشارت بيانات صحيفة الى إن القانون المصري يقضي بعقوبة السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يزعج شخصا ما بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة المرسل إليه.



وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية إن القانون رقم 175 لسنة 2018 حسم الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنية.



ووفقا للمادة 25 من القانون المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

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ويندرج تحت العقوبة ذاتها من يمنح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو في إحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

المصدر : سبوتنك













