الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

بيان صادر عن وزارة المالية

تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

تأجيل محاكمة الأسيرين الأردنيين إلى العاشر من الشهر الحالي

الملك يزور معان اليوم الأربعاء

تحويل عوض الله والشريف حسين آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

الأربعاء، 02-06-2021 01:02 م

مصر.. العثور على 'كنز كبير' داخل شقة نجل مسؤول سابق

AdobeStock_98550507


الوكيل الاخباري - عثرت قوات الأمن المصرية على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة نجل مسؤول سابق.

اضافة اعلان

وتبين أن الصادر بحقه الحكم القضائي والموجود حاليا في دولة الكويت بسبب ظروف عمله بمنصب كبير بالسلك القضائي الكويتي، وصادر ضده حكم إلزام بسداد مبالغ مالية، للخصم الحاصل على الحكم، وهو خال نجل مالك الشقة، حيث تفاجأت قوة الشرطة بوجود المقتنيات الأثرية.


وأفادت التحريات، بأن أجهزة الأمن دخلت الشقة بعد أن تأكدت أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، مبينة أن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدا بها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتمّ التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات.

 

وأوضحت التحريات، أنَّ النيابة العامة اتخذت قرارًا بالتحفظ على المضبوطات ولم تتصرف فيها، كما شكلت النيابة العامة لجان فنية متخصصة لحصر القطع الأثرية وبيان مدى أثريتها من عدمه وموافاة النيابة بنتائج تلك التقارير حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه قانونًا، بخصوص المضبوطات.


وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة ولم تصدر عنها أي قرارات بخصوص نجل المستشار، الذي اتهم الشرطة بكسر باب الشقة ودخول شقة والده بدلًا عن دخول شقته، وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ الحكم باطلة بحسب حديثه.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
590b4b9ac46188cc148b46a4

هكذا احتال عميل أمريكي سابق في "إف بي آي" على سيدة واستولى منها على مبلغ مالي كبير

195966-177091141

رجل في الجزائر يبني منزلاً يشبه "برج إيفل" (صور)

دببب

نجاة شاب بعد معركة قتالية مع دب في روسيا

فيس

شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

_115756797_9f6bc70d-4770-4aa2-9672-bd04d69d54c8

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة خلال 10 حزيران

دب

شاهد .. مراهقة تواجه دباً لإنقاذ كلابها في أمريكا