الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 03:24 م

مصر .. الكاميرات تكشف تفاصيل هجوم على منزل موظف بطريقة وحشية -فيديو

باص


الوكيل الإخباري - نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل فيديو أثار جدلا واسعا في البلاد، بقرية "أكياد القبلية"، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

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واقتحم عدة أشخاص منزل موظف، واعتدوا عليه بالضرب بطريقة وحشية أمام طفلته، مما أدى لإصابته بإصابات خطيرة دخل على أثرها في غيبوبة.


وروى أحمد موسى، شقيق المجني عليه أيمن، 31 عاما، تفاصيل الواقعة، قائلا: "الأحداث بدأت صباح أمس حيث تعدى أحد أطراف العائلة المعتدية على شقيقي بالسب"، موضحا أن منزل جيرانهم المعتدين، يقع على بعد 200 متر من منزلهم وأثناء مرور والدتهما، 60 عاما، بالقرب من منزل جيرانهم كان أحدهم يتشاجر مع شخص آخر بسبب أولوية المرور، وعندما تدخلت والدتهما لمحاولة تهدئة الموقف قام جارهم بتوجيه السباب والشتائم لها ما جعل شقيقه المصاب يتدخل للدفاع عن والدته.


وأشار إلى أن جيرانهم اقتحموا مخبزا يعمل به شقيق المجني عليه، وقاموا بإتلاف الدقيق وتعدوا على العاملين في المخبز بالضرب، مضيفا أن عددا من الأهالي ورئيس الوحدة المحلية تدخلوا وعقدوا جلسة مصغرة بحضور الطرفين وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية لبيان المخطئ وإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً لما سيحكم به القضاة.


ولفت إلى أنهم فوجئوا بقيام نحو 12 شخصا يستقلون سيارة ربع نقل، ويحملون أسلحة بيضاء وشوم باقتحام منزل شقيقه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي أمام طفلته التي لم يتخطَ عمرها سنتين.


وأوضح أن شقيقه أصيب بنزيف في المخ وقطع في أوتار الذراع اليمنى وكسر وجرح قطعي 8 غرز، وكدمات وسحجات وكسور، بالإضافة إلى دخوله في غيبوبة لم يفق منها حتى الآن، لافتاً إلى أنه يخضع حالياً للعلاج داخل مستشفى في فاقوس.


وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على 6 متهمين، فيما لا يزال آخرين هاربين.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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