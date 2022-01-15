مصر...الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليوناني - صور

الوكيل الإخباري - نجحت البعثة الأثرية المصرية - الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان جنوب مصر في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني - الروماني، وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي.

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ووفق إفادة لوزارة السياحة والآثار بمصر، يوم (الجمعة)، أن «المقبرة تتكون من جزأين؛ الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والثاني منحوت في الصخر».

إن «الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملي والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن»، «أما الجزء الثاني فهو منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نُحتت به 4 حجرات دفن، عُثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها في حالة جيدة من الحفظ».













الشرق الاوسط