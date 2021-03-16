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الثلاثاء، 16-03-2021 01:38 م

مصر.. المتحرش بطفلة المعادي يدلي باعترافات جديدة والطفلة تواجهه

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الوكيل الاخباري - اعترف محمد جودت، المتهم بهتك عرض طفلة المعادي في مصر، بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة، زاعما بأن الطفلة هي من بدأت بالتقرب منه.

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وقال المتهم إن الطفلة ذهبت معه بمحض إرادتها، ولم يقم باختطافها، معترفا بالتحرش بها، مبديا ندمه على فعلته.


من جانبها، قالت الطفلة في التحقيقات: "وأنا ماشية في الشارع في المعادي ببيع مناديل، لقيت عمو راجل كبير وتخين ولابس نضارة وقالي تعالي ورايا، وأنا مشيت معاه لأنه راجل كبير، ودخلت معاه العمارة، وسلم عليا وشدني، بس أنا عرفت أجري منه، ومشيت لما الست خرجت من الشقة".


وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد وجه بإحالة المتهم محمد جودت للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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