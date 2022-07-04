مصر تستحدث شاطئ للمكفوفين -صور

الوكيل الإخباري-أعلنت محافظة الإسكندرية عن افتتاح ما أطلقت عليه اسم أول "شاطئ للمكفوفين" على مستوى مصر، حيث خصصت مساحة له بشاطئ "ذوي الهمم" بالبحر الأبيض المتوسط .



وقال مصدر حكومي في مصر لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الهدف إتاحة الفرصة لفاقدي البصر للاستمتاع بمياه البحر كغيرهم من باقي أفراد المجتمع.

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وقال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جمال رشاد، إن "الشاطئ الخاص بالمكفوفين عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف على علامات من الفِلين (شمندورات) يتعرف من خلالها على مسارات التحرك داخل أعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة.



وأكد أن "تلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق".



وأشار إلى أن الشاطئ مخصص لفئتين هما ضعاف البصر وفاقدي البصر، "لأن هاتين الفئتين يعاني أصحابها من مشقة كبيرة، فأي منهم يريد نزول البحر لابد أن يكون معه مرافق حتى يحميه من الاصطدام أو الغرق أو أي ضرر آخر، وهذا الأمر كان يخلق معاناة ومشقة كبيرة للطرفين، سواء الكفيف أو المرافق، فالأول يشعر بالتقييد وعدم الثقة في النفس وعدم القدرة على الاستمتاع بالمياه كالآخرين، والثاني يتحمل مشقة متابعة الأول وبالتالي لا يستمتع".











سكاي نيوز