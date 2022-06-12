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الأحد، 12-06-2022 06:56 ص

مصر تسجل أعلى درجة حرارة خلال العام حتى الآن

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الوكيل الإخباري - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة يوم أمس السبت كانت الأعلى خلال العام حتى الآن.

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وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك: "لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى في الظل حاجز 40 درجة مئوية".


وأوضحت الهيئة: "سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة الآن على القاهرة الكبرى (الساعة 3 عصرا) 42 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهي 43 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية".


وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع "دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت".


ولفتت إلى أن هذه الموجة سوف تعمل على "تحسن نسبي في درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".


وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن "تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجة اختلاف الكتل الهوائية".


كما أعلنت الهيئة أن شمال البلاد يشهد انخفاضا في درجات الحرارة في الوقت الحالي.


وقالت هيئة الأرصاد إن مدن السواحل الغربية تشهد الآن انخفاضا في درجات الحرارة بعد دخول الهواء الشمالي.


وأشار البيان إلى أن الحرارة انخفضت من 39 إلى 29 درجة على الإسكندرية، لتصبح الأجواء لطيفة.


وذكرت الهيئة إنه خلال ساعات الليل يصل الهواء الشمالي إلى القاهرة وتتحسن الأجواء بشكل نسبي يكون ملموسا في الليل.


ووفقا للبيان فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض لتسجل اليوم الاحد 35 درجة بعد أن سجلت أمس 43 درجة.


كما تتحسن الأجواء قليلا على شمال الصعيد، لكنها تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

 

البيان


 




 

 


 

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