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الإثنين، 01-07-2024 10:15 ص

مصر.. تفاعل واسع مع فيديو لسيدة تختطف طفلاً من جانب والدته في محل تجاري

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو داخل سوق تجاري يظهر قيام امرأة "بخطف" طفل يسير إلى جانب والدته بحركة خاطفة، الأمر الذي أثار تفاعلاً.

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وأعادت وزارة الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو (مع تمويه الوجوه) المتداول على صفحتها بمنصة "تويتر" بتعليق: "كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالغربية.. وضبط مرتكبة الواقعة"، مؤكدة إلقاء القبض على المرأة.


وقالت الداخلية في بيانها: "كشفت ملابسات ما ورد لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، أنها، حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائناً بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف)، فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل بإصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج. إلا أنها قامت بإيقافها واسترداد نجلها.."


وأضافت الداخلية في بيانها: "تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ولم يُستدل على معلومات جنائية عنها، وبعد مواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات، وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و 5 سنوات)، وقامت باصطحاب الطفل المشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

 

سي ان ان

 




 

 


 

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