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الخميس، 03-02-2022 08:41 ص

مصر تكشف لغز الاجسام الطائرة فوق قناة السويس - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث، نتجت عن ظهور أجسام غريبة طائرة قرب قناة السويس.

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ووفقا للصفحة الرسمية للأرصاد المصرية على موقع فيسبوك، فقد شهد صباح الأربعاء ظاهرة نادرة الحدوث تسمى "السراب العلوي"، وهي شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن أو الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وتم إبلاغ صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح الأربعاء، بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس، والتي نتج عنها ظهور السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر، وكأنها طائرة في الهواء، وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.

وفي كثير من الأحيان، تنتهي الظاهرة بسرعة، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة (مقلوبة) ومنتصبة ومكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

 

 

 

 

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