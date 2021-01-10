الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

قرارات اقتصادية هامة لتحسين أوضاع الأردنيين

مصدر يكشف للوكيل مصير عودة طلبة المدارس

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة للوكيل : اللقاح فرصة لتسطيح المنحنى الوبائي في الأردن - فيديو

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

وفيات الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين حول اللقاح الصيني

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الأحد

عاجل

الكشف عن تفاصيل برنامج التطعيم ضد كورونا بعد قليل

الأحد، 10-01-2021 11:29 ص

مصر .. دعوى قضائية لوقف قتل القطط والكلاب

ows_157782178985657


الوكيل الاخباري - قررت محكمة مصرية تأجيل دعوى مقامة من نشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل القطط والكلاب الهائمة في الشوارع وعدم قتلها بصورة عشوائية.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، السبت، مشيرة إلى أن مقيمي الدعوى طالبوا بعدم قتل القطط والكلاب عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو بالرصاص والخرطوش.

وحذر مقدمو الدعوة من أن قتل تلك الحيوانات بصورة واسعة يساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ مثل الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها، إضافة إلى إمكانية ظهور أنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية.

اضافة اعلان

وقال مقدمو الدعوة إن قتل قطط وكلاب الشوارع يمكن أن يساهم في فقد التوازن البيئي، مؤكدين أنها تمثل خط الدفاع الأول ضد أنواع مفترسة من الحيوانات خاصة في المدن العمرانية القريبة من الجبال.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
13-July-Cover

خطوة بخطوة.. ماذا يحدث عندما تختفي الطائرة من أجهزة الرادار؟

depositphotos_167008866-stock-photo-senior-woman-with-face-cream

الصين تحظر كريما بعد إصابة طفلة بتشوهات - فيديو

5ff7ef314236041ba40e15f0

فيديو تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر!

يبلرثقلا

صاحبة أطول أظافر في العالم تقرر التنازل عن أظافرها مقابل هذا المبلغ

78745131

زرافتان قزمتان بأوغندا وناميبيا تثيران دهشة العلماء - فيديو

shutterstock_5697139611-730x438

فيديو يكشف ما تعرضت له مذيعة مغربية متعافية من كورونا على الهواء

أخبار متعلقة
5ff7ef314236041ba40e15f0

فيديو تنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يثير غضبا في مصر!

f33111550b3607ac727e8539a6a58ebf72-pandemic-wedding.rsquare.w1200

ما حدش هيتجوز .. لافتة ضخمة تثير جدلا واسعا في إحدى محافظات مصر

image.img

إغلاق مركز تعليمي أثار صدمة بتقديم الشيشة للطلاب في مصر - صور

5ff328814c59b759436e3d15

مصر.. فريق طبي يستخرج جنينا من بطن رضيعة عمرها 7 أيام

image (62)

مصر .. القبض على مذيعة مشهورة في قضية غريبة

1Ashley8mo-13

بعد أن أمر السيسي بعلاجها .. وفاة الطفلة المصرية ميرا إمام