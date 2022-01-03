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الإثنين، 03-01-2022 10:53 ص

مصر..ذهب لاستخراج بطاقة شخصية فاكتشف أنه ميت

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الوكيل الإخباري - تعرَّض شاب مصري من محافظة المنوفية لموقف غريب من نوعه، إذ اكتشف أن اسمه مقيَّد في سجل الوفيات أثناء استخراج بطاقة شخصية.

وأوضح الشاب فاروق أحمد، المقيم بإحدى قرى مركز تلا، أنه شعر بصدمة شديدة عندما أخبرته موظفة السجل المدني بالنبأ العجيب، مؤكدةً له أنه متوفى منذ 10 سنوات وفقاً للسجلات.

وردَّ فاروق، حسبما أفاد موقع «مصراوي»، على الموظفة بدهشة: «أنا حي لسه، وجاي أعمل أول بطاقة في حياتي»، مشيراً إلى أنه أكمل عامه السادس عشر، إلا أنه لم يتمكن من إتمام الإجراءات بسبب هذا الخطأ النادر.

وقال أحمد، والد الشاب، إنه تابع الواقعة واكتشف أن اسم نجله بالفعل ضمن الوفيات منذ عام 2011، لافتاً إلى أن فاروق من مواليد 2005 ويدرس بالصف الثاني الثانوي الصناعي.

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وطالب الأب المسؤولين بحل مشكلة نجله الوحيد التي سببها تشابه الأسماء والبيانات، منوهاً بأن موعد أداء الخدمة العسكرية لابنه سيكون بعد بضعة أشهر.

 

 

البيان 

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