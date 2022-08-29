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الإثنين، 29-08-2022 11:28 ص

مصر.. شهادة ومعدل تخرج ضحية جريمة الشرقية سلمى تضج مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- أعلن المعهد الدولي للإعلام بمدينة الشروق في مصر، نتيجة الطالبة سلمى بهجت، المعروفة إعلاميا بـ"طالبة الزقازيق"، التي لقيت مصرعها طعنا منذ نحو 3 أسابيع.

 وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي شهادة التخرج وبيان الدرجات النهائي للطالبة سلمى بهجت.

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وأظهرت الصور حصول "طالبة الزقازيق" على درجة "ممتاز" مع مرتبة الشرف، بواقع مجموع درجات تراكمي بلغ 3708، أي 88.29%، على مدار السنوات الدراسية الأربع، متخصصة في قسم الصحافة.


جدير بالذكر أن سلمى بهجت لقيت مصرعها طعنا على يد زميلها إسلام محمد خلال أغسطس الجاري في الشرقية، إذ كشفت التحقيقات أن الجاني سدد للطالبة سلمى بهجت 15 طعنة داخل عقار سكني بالقرب من محكمة الزقازيق.

 


 


 

روسيا اليوم

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