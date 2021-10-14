مصر.. ضبط سيارة محمل عليها 13 جوالاً من أحجار خام الذهب

الوكيل الإخباري-تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، الخميس، من ضبط شخص يقود سيارة محمل عليها 13 جوالا بداخلها أحجار خام الذهب، فى محاولة للتنقيب عن الذهب بالصحراءالشرقية لمحافظة أسوان.

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كانت حملة تحت إشراف اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان،تمكنت فى مجال قضايا التنقيب عن خام الذهب، من ضبط شخص أثناء قيادته سيارة محمل عليها 13 جوالاً من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 650 كيلو.



كما عثر بحوزة المتهم على 2 مولد كهرباء، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

اليوم السابع

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