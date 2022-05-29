الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحذير من ضربات الشمس اليوم

بنيامين نتنياهو يقتحم حائط البراق

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% خلال حزيران المقبل

190 مليون دينار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

الأحد، 29-05-2022 10:40 ص

مصر .. فتاة تلقي نفسها في النيل للمرة الثانية لسبب مؤلم !

thumb


الوكيل الإخباري-أنقذت الأجهزة الأمنية المصرية، امرأة، بعد أن قفزت في نهر النيل بالقاهرة، محاولة الانتحار بسبب صعوبة العيش مع زوجها.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل محاولة امرأة الانتحار بالقفز من أعلى أحد الكباري في نهر النيل.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها، إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام فتاة بالقفز من أعلى أحد الكباري بدائرة القسم وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها.


وأضاف البيان أنه على الفور تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ الفتاة المشار إليها وزوجها وتبين أنهما، مقيمان بدائرة القسم.


وأشار البيان إلى أنه بمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها في الانتحار لكثرة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدي عليها بصفة مستمرة، وأنه قد سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز في مياه النيل، وأثناء تواجد كلاهما أعلى الكوبري قامت بمغافلته والقفز محاولة الانتحار وقام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
382190

شاهد .. شاب يفزع والدية بقفزه من الطائرة اثناء مكالمة فيديو في ايرلندا

999999999999999

فيديو .. رجل يحطم الرقم القياسي بأكل الفلفل الحار في أمريكا

czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNS9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIyLTA1LTI4XzIyLTM3LTU1Xzg5MjIxNi5qcGciOw==

السعودية : اعتدى بالضرب على ممرضة والسلطات تتحرك - فيديو

1111

شاهد .. سيدة أمريكية تصبح من مشاهير تيك توك بفضل دجاجتها

يوو

عاصفة تنثر 50 ألف يورو من مبنى شاهق الارتفاع في ألمانيا

WhatsApp Image 2022-05-28 at 4.18.43 PM

مشهد طريف .. جمل يقتحم محل فضة ويخيف الباعة في صنعاء