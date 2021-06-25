مصر.. فيديو لإحدى ضحايا حنين حسام يكشف كيفية استدراج الفتيات.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشرت فتاة مصرية تدعى نورهان القاضي، فيديو كشفت فيه عن طريقة حنين حسام لاستدراج الفتيات بعد الحكم عليها بـ10 سنوات سجن.



وظهرت الفتاة في المقطع، تروي شهادتها قائلة: "أنا جربت مش سمعت وأي بنت ماشية في السكة دي تشوف حابة حياتها ازاي".

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وبدأت الفتاة في سرد بداية القصة، قائلة: "قالتلي هتشتغلي مذيعة على برنامج لايف قلتلها هعمل إيه؟، قالتلي عندك إيه تقدميه؟، فقولتلها اشرح للناس اللي درسته، قالت تمام والقبض 300 دولار في الشهر يعني 5000 آلاف جنيه".



وتابعت: "طلبوا أعمل ملف تعريفي نبعته للإدارة في فيديو وصور بطاقتي، وفعلا عملت ده، واشتغلت لمدة شهر".



أكدت الفتاة خلال المقطع، أنه عقب مرور شهر، بدأت تظهر الأمور: "كانوا بيقولولنا اكتبوا أنكم عاوزين دعم، عشان الهدايا والكوينز اللي بتجيلنا، ولما مكتبتش جالي إنذار بالبلوك ومسح الحساب".



وتابعت: "اتفاجئت بالبنات جوة، اللبس صعب، ومفيش محتوى، وبيكسبوا 50 ألف في الشهر، كنت ممكن ابقى زيهم واقول أعمل أنا كمان زيهم وأكسب، واكتشفت أنه مطلوب مننا حاجات مش كويسة، نتدلع قدام الكاميرا قدام الناس، ونكسب، والولاد يجيبوا بنات وياخدوا عمولة، والوكالة دي كلها كدة وده شغلها".



واختتمت: "ده إتجار في البشر، وأكتر، كلمة إتجار دي كلة رقيقة أوي على اللي بيحصل جوة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"بفتيات التيك توك"، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.



وتم القبض على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.





روسيا اليوم