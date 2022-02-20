مصر .. لقطات صادمة لأشخاص يتنمرون ويضربون مسن - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لقطات صادمة لمراهقين يتنمرون على رجل يبدو أنه يعاني مرضا نفسيا مدينة زفتى بمحافظة الغربية بمصر.

اضافة اعلان

وأظهر الفيديو المراعقين يتنمرون على الرجل المسن ثم قام أحدهم بصفعه بيده كما كانوا يرقصون أمام الكاميرا فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة، ما دفع الرجل المسن للجري خوفًا منهم.



وتدخل المارة لتخليص المسن من هؤلاء المراهقين وبالفعل نجحوا في ذلك فيما ناشد رواد السوشال ميديا الجهات المعنية التحقيق فى الفيديو لتحديد هويتهم والتحقيق معهم.

المرصد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة