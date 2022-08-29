الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 06:25 ص

مصر .. مجلس صلح بين عائلتين يتحول إلى مذبحة

شرطة مصر


الوكيل الاخباري - سقط 3 قتلى، وأصيب اثنان بجروح خطرة في منطقة حدائق القبة بالعاصمة القاهرة، بعد أن تحول مجلس صلح بين عائلتين في مصر إلى مذبحة إثر خلاف بين المجتمعين خلال عقد الصلح.

اضافة اعلان


وتناولت جلسة الصلح بعض المواقف والأحداث السابقة، والتي احتد على إثرها النقاش، وتطور إلى اعتداء أحد الشبان على شقيقين من الطرف الآخر، ليندلع اشتباك بالأسلحة البيضاء والنارية.


وسقط الشقيقان قتلى بعد طعنهما بسلاح أبيض، حيث ردت عائلتهما على الجاني، فأردته قتيلاً.


وأمرت نيابة حدائق القبة، بتشريح جثث الضحايا، كما أمرت بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.


من جانبه تحفظ رجال مباحث القاهرة، على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة حدائق القبة، لتحديد هوية باقي أطراف المشاجرة وضبطهم.


وصرحت مصادر أمنية، أن طرفي المشاجرة يوجد بينهما خلافات قديمة منذ سنوات، وهناك بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص من كلتا العائلتين.


وأشارت تلك المصادر إلى تدخل بعض الوسطاء للصلح بين العائلتين وفض الخلاف بينهما، على أن يتم التنازل عن القضايا المقامة من كل طرف على الآخر.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ثري عربي يتكفل بإنارة الشارع في مكان وقوع حادث مقتل جورج الراسي

5555-10

الأولى منذ 53 عامًا.. ناسا تطلق اليوم رحلة طال انتظارها

61142b094c59b70180714adc

دول عربية شهدت أعلى درجات حرارة حول العالم .. تعرف عليها

77777777

مقطع الفيديو الأكثر تداولاً .. لحظة سرقة رضيع من حضن أمه في الهند

8202210114642609247540

مصر.. شهادة ومعدل تخرج ضحية جريمة الشرقية سلمى تضج مواقع التواصل

4444444444444

فيديو مروع .. فيضانات تجرف مبنى بأكمله في الباكستان

أخبار متعلقة
image (5)

3 ثوان قد تبطل حكم الإعدام.. محامي قاتل نيرة أشرف يكشف ثغرة

image

بـ 60 طعنة.. مسن يلقى مصرعه على يد خطيب ابنته في مصر

4414293

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف

Doc-P-979403-637957185328524036

صاحبة أغرب" واقعة غش" في مصر تروي تفاصيل ما حدث معها !

5f67d71a391db

ولادة ناجحة لفتاة مصرية على متن الطائرة جواً .. صورة

62ecbd9b4c59b724c9369ecb

متورطون جدد في قضية الطالبة المصرية نيرة اشرف