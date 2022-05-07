مصر .. مطب صناعي يتسبب في مقتل شاب

الوكيل الإخباري - كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر ، في حادث مقتل شاب ببولاق الدكرور، أنه خلال هروبه وأصدقائه مستقلين توك توك عقب تشاجرهم مع مالك محل حلاقة وآخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم، ونتيجة للسرعة الزائدة خشية مطاردتهم من جانب الطرف الآخر، عبروا مطبا صناعيا بالشارع، ما أدى إلى خروج طلقة من السلاح الخاص بالقتيل، الذي كان يخفيه بملابسه، أصابته بجسده وتسببت في مقتله.

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وذكر شهود عيان أن أصدقاء القتيل تركوه وفروا هاربين، خشية القبض عليهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، كما تم ضبط فردين خرطوش بحوزتهم، ولفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.



وشهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن القتيل استعان بـ 3 من أنصاره للتشاجر مع عدد من الأشخاص بأحد شوارع بولاق الدكرور، وأطلقوا أعيرة نارية، وخلال هروبهم بواسطة توك توك، خرجت طلقة من سلاح كان يخفيه بملابسه، ما أسفر عن مقتله.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، عقب إصابته بطلق ناري، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، والاستماع لأقوال شهود العيان، أن القتيل شاب في العقد الثالث من العمر، مقيم ببولاق الدكرور، نشبت بينه خلافات مع مالك محل حلاقة، مما دفعه للاستعانة بـ 3 أشخاص من أصدقائه، للتشاجر مع مالك المحل، وأطلقوا أعيرة نارية، وخلال هروبهم بواسطة توك توك، خرجت طلقة من السلاح الذي كان يخفيه بملابسه، ما أسفر عن مقتله.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين أصدقاء القتيل، وضبط السلاح الناري، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وقررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.

اليوم السابع