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الثلاثاء، 02-11-2021 02:52 م

مصر..مقطع فيديو متداول لمعلم يضرب طفلا يثير موجة غضب عارمة - شاهد

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الوكيل الاخباري - تمكن الأمن المصري من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداء معلم على أحد الأطفال بمنطقة كفر الشيخ.

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وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز وحفيده ذي 7 سنوات، أفاد بتضرره من معلم مقيم بذات العنوان لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات، في أثناء تلقيه درسا بمنزل المشكو في حقه، وفق موقع "القاهرة 24".

 


وأثار مقطع الفيديو موجة غضب واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما اعتبروه إهانة وتعديا على الطفل.

واستطاعت القوى الأمنية في مصر من ضبط المعلم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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