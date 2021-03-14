الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 12:03 م

مصر.. ولادة طفلة بخصلة شعر أبيض والأطباء يشيرون إلى أهم سبب - صور

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الوكيل الاخباري - كشف مركز طبي خاص بمدينة الأقصر المصرية، عن ولادة طفلة داخل المركز بشعر أبيض، في واقعة هي الأولى من نوعها في المحافظة.

وأفاد حامد سيد، مدير المركز الذي أشرف على ولادة هذه الحالة، بأن "الولادة تمت يوم أمس السبت"، لافتا إلى أنها "ولادة قيصرية لسيدة في العقد الرابع من العمر، سبق لها الولادة مرتين".

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وأشار حامد سيد إلى أن "ولادة الطفلة بهذا الشكل، وتحديدا بخصل شعر أبيض، يرجع لعوامل وراثية أهمها وجود صلة قرابة بين والدي الطفلة"، موضحا أن مختصا يطلق على هذه الحالة متلازمة "واردينبيرغ"، وهو اضطراب وراثي نادر يتميز في معظم الأحيان مع درجات متفاوتة من الصمم، والعيوب الطفيفة في الهياكل الناشئة عن القمة العصبية، واضطرابات في تكون العضل، واضطرابات في السمع والجلد والعينين بشكل أساسي، وقد يصيب القولون أو الأطراف العلوية خاصة اليدين، إلا أنه بالكشف على الطفلة لم يكن هناك أي أعراض مرضية أخرى، إذ خرجت الطفلة برفقة والدتها وأسرتها بعد ساعات من العملية، وفقا لموقع "الوطن" المصري.

 



المصدر : روسيا اليوم

 

 



 




 

 


 

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