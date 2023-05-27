مصمم إطلالة الملكة رانيا بحفل حناء رجوة يكشف تفاصيلها - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر المصمم اللبناني، سعيد قبيسي، فيديو في حسابه على "إنستغرام"، يسرد فيه قصة القفطان، الذي اختارته الملكة رانيا العبدالله، من مجموعته، لترتديه في حفل الحناء الذي أقيم بقصر زهران في عمان، لخطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الآنسة رجوة آل سيف.

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تميز القفطان بأناقته الشرقية لجهة الاحتشام، والكمين المزدوجين، المزينين بتطريز ناعم.

واتسم تصميم القفطان بالانسيابية والبساطة، ووحدة اللون الأزرق، وتطريز يدوي ناعم، يتخذ شكل السنبلة التي ترمز إلى سنوات الخير والأمل.



وعن اختيار الملكة رانيا قفطاناً من تصميمه، قال سعيد القبيسي إنه حلم تحقق أن ترتدي الملكة رانيا من تصميمه.



وتابع في الفيديو الذي نشره، شارحاً كيف أنه كان يعلم في صميمه منذ لحظة تصميم القفطان، أن الملكة رانيا سترتديه، مشيراً إلى أنه كان حريصاً، وفريق عمله، على الاهتمام بكل تفصيل فيه. وأوضح قبيسي أن توزيع التطريز على القفطان، واختيار الأشياء البسيطة والناعمة، التي تضفي عليه رقياً ونعومة يليقان بالملكة، شكلا تحدياً بالنسبة إليه.

زهرة الخليج