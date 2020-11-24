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الثلاثاء، 24-11-2020 01:13 م

مصمم يُصنع ساعة فاخرة من نفايات المحيطات

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الوكيل الإخباري _ تمكن المصمم الأمريكي توم فورد من تصميم ساعة فاخرة مصنوعة بنسبة 100% من نفايات المحيطات، في إطار مبادرة للمساهمة في حماية البيئة.

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وقد اشار فورد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الى ان الساعة Tom Ford Ocean Plastic Watch تحمل توقيع دار Tom Ford، وتتميز بلونها الأسود وأناقتها ومصنوعة بالكامل من البلاستيك الملقى في المحيطات.

وقد قال فورد إن “كل عام يدخل أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيط، وكل ساعة بلاستيك من Ocean Plastic يتم شراؤها تزيل ما يعادل 35 زجاجة من النفايات البلاستيكية من المحيط، مع إمكانية إعادة تدوير جميع العبوات”.


وتابع: “تصنيع الساعة من البلاستيك المعاد تدويره لا يقلل أبداً من طابعها الفاخر، فهي مصنوعة بعناية ومتينة للغاية، كما أنها تحمل عبارة Ocean Plastic مدونة على قرصها للتذكير بالمبادرة الذي يقوم بها كل شخص يقتنى هذه الساعة في مجال حماية البيئة”.

 

ويبلغ سعر الساعة الواحدة وفق موقع توم فورد على الإنترنت 995 دولاراً.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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