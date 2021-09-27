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الإثنين، 27-09-2021 09:15 ص

مضيف طيران دولي يحدد أسوأ أنواع الركاب

مضيف


الوكيل الإخباري - حدد دان إير، المضيف في شركة أمريكان إيرلاينز، أكثر ثلاث فئات من الركاب إزعاجا على متن الطائرات.

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ورأى المضيف الجوي أن أسوأ أنواع المسافرين الثلاثة يتمثل في أولئك الذين يشكون ويتذمرون باستمرار، لافتا إلى وجود "أمور محددة خارجة عن إرادتنا. على سبيل المثال، إذا تأخرت الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب مشاكل فنية. أو إذا نفد الطعام والشراب الذي ترغبون فيه. لا يسعنا إلا أن نعتذر عن  مثل هذا الأمر، لكن لا يمكننا تغيير أي شيء".


وأشار مضيف الطيران إلى ضرورة أن يتذكر المتذمرون أن هناك مشاكل حقيقية في العالم، مضيفا "في النهاية، أتيحت لكم الفرصة للصعود على متن طائرة، وهو ما حرم منه الكثيرون"، لافتا إلى أنه لم يقابل الكثير من هؤلاء الركاب خلال 16 عاما من عمله.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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