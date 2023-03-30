مطاردة أمنية لسارق سيارة شرطة في كاليفورنيا تنتهي بمأساة - فيديو

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو لحظات صادمة انتهت بمأساة لمشتبه به سرق سيارة شرطة في ولاية كاليفورنيا لأميركية.



وقاد المشتبه به سيارة الشرطة على أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا، قبل أن يفتح الباب ويرمي بنفسه من السيارة عندما كانت تسير بسرعة 72 كيلومترا في الساعة.

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وبمجرد سقوطه من السيارة ارتطم رأس المشتبه بالأرض بقوة، فيما ظلت السيارة تسير لعدة أمتار قبل أن تصطدم بعمود كهرباء وتتوقف.



ولم تمض لحظات حتى وصل رجال الشرطة للمشتبه به وحملوه لجانب الطريق في محاولة لإنقاذه في موقع الحادث، قبل أن يتم نقله للمستشفى، حيث توفي هناك.

روسيا اليوم