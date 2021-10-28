الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 09:22 ص

مطار روما يستعد لاستقبال التكسي الطائر في 2024

1062235


الوكيل الإخباري - اعتباراً من 2024 سيتمكن المسافرون الذين يصلون إلى مطار روما من الطيران أيضاً إلى وجهتهم في وسط المدينة بالتكسي الطائر، ويتوقف ذلك على انطلاق المشروع في موعده.

وتأمل شركة «فولوكوبتر» في أن تجعل من مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما مركزا لانطلاق طائرتها المروحية الصغيرة التي تعمل بالبطاريات ويمكنها أن تقل راكبين وهي المركبة الطائرة التي تطورها والتي يمكن استئجارها.

اضافة اعلان

 

وقال ماركو ترونكوني المدير التنفيذي للمطار إن رحلة في تلك الطائرة الصغيرة التي تقلع وتهبط عموديا ستستغرق نحو 15 دقيقة مقارنة بنحو 45 دقيقة تستغرقها السيارة.

وأضاف أن التكلفة المبدئية ستكون نحو 150 يورو (175 دولارا) وهو سعر سينخفض على الأرجح مع اتساع نطاق الخدمة.


المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
NB-245628-636710381657585779

تمساح يتجول بشارع في أميركا والشرطة تلقي القبض عليه..شاهد

211027160137-01-dead-sea-creatures-restricted-exlarge-169

آلاف المخلوقات ميتة على الشاطئ.. ماذا يحدث في بريطانيا؟ - شاهد

dc9b68612c3b312d-1024x682

شخص يقتحم مدرسة بسلاح ناري ويرعب الطلاب في مصر

e9548d22-e558-4e1b-b538-e0e5d7129b1a_16x9_1200x676

بقرة تبهر متابعي وسائل التواصل وتساعد سائقا أضاع طريقه في إسبانيا - فيديو

jpg

وجه القطة لونا يحولها إلى نجمة على انستجرام.. صور

shutterstock_1221774916

شاهد.. زوجان بريطانيان يكتشفان غرفة سرية في مكان غير متوقع بالمطبخ