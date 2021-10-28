مطار روما يستعد لاستقبال التكسي الطائر في 2024

الوكيل الإخباري - اعتباراً من 2024 سيتمكن المسافرون الذين يصلون إلى مطار روما من الطيران أيضاً إلى وجهتهم في وسط المدينة بالتكسي الطائر، ويتوقف ذلك على انطلاق المشروع في موعده.



وتأمل شركة «فولوكوبتر» في أن تجعل من مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما مركزا لانطلاق طائرتها المروحية الصغيرة التي تعمل بالبطاريات ويمكنها أن تقل راكبين وهي المركبة الطائرة التي تطورها والتي يمكن استئجارها.

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وقال ماركو ترونكوني المدير التنفيذي للمطار إن رحلة في تلك الطائرة الصغيرة التي تقلع وتهبط عموديا ستستغرق نحو 15 دقيقة مقارنة بنحو 45 دقيقة تستغرقها السيارة.



وأضاف أن التكلفة المبدئية ستكون نحو 150 يورو (175 دولارا) وهو سعر سينخفض على الأرجح مع اتساع نطاق الخدمة.



المصدر - البيان