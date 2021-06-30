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الأربعاء، 30-06-2021 10:48 ص

مطعم سوري يمنح تخفيضات حتى 100% للزبائن الأكثر نحافة - صورة

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الوكيل الإخباري - نجح مطعم سوري بجذب الزوار إليه بعد تقديمه تخفيضات على أسعار الوجبات بناء على وزن الزبائن، تشجيعا لإنقاص الوزن.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور المطعم وتجربة الدخول من بين صف من القضبان الحديدية للحصول على تخفيضات متصاعدة تصل حتى 100% للأشخاص الأكثر نحافة، الأمر الذي شجع الكثيرين لزيارة المكان وتطبيق الفكرة على أرض الواقع.

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صاحب مطعم  (Crispy Way) في مدينة دمشق، عدنان ياسين، قال: "نقلنا هذه التجربة من دول آسيوية إلى سوريا والوطن العربي لأول مرة وكان الإقبال كبيرا على المطعم بعد تطبيق فكرة التخفيضات حسب الأوزان".

وأضاف ياسين: "انتشر خبر الفكرة سريعا عبر سوشيال ميديا وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي الأمر، الذي انعكس إيجابا على عدد الزبائن بهدف تجريب الفكرة والاستفادة من التخفيضات".

وأشار ياسين إلى أن "الدافع لهذه الفكرة ليس فقط منح امتيازات مالية للزبائن وإنما نشر رسالة توعية صحية حول أهمية الانتباه إلى مضار زيادة الوزن".

 




 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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