مطعم في بغداد يقدم وجبات مجانية لمن تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن مطعم "ست الشام" في بغداد تقديم وجبات مجانية لمن تلقوا لقاح كورونا بالكامل، وذلك لتشجيع المزيد من السكان للإقبال على التطعيم.

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وقال مدير المطعم حسام الحسن إن "المطعم يقدم وجبة مجانية لكل من تلقى الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح بسبب زيادة حالات كورونا في بغداد في هذا الوقت. لذلك أردنا تشجيع جميع المواطنين على التطعيم بأخذ الجرعتين الأولى والثانية، ونقدم لهم وجبة مجانية هذا الشهر".



وأشار إلى أن "العرض يشمل وجبة شاورما دجاج أو لحم، ويستمر طوال شهر أغسطس أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء والأربعاء من الساعة 4:00 مساء حتى 8:00 مساء".

روسيا اليوم





