مطعم كندي يغير تسمية طبق بوتين

الوكيل الإخباري - غيّرت سلسلة مطاعم كندية على قائمتها للأطعمة تسمية طبق «بوتين» الشهير المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الأزمة الدائرة في أوكرانيا، على ما أعلنت السلسلة يوم الخميس.



وكان مطعم «فريت ألور» يطلق على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم «فلاديمير»، لكن بعد شكاوى من الزبائن، بدّلت السلسلة اسم الطبق ليصبح «ذي فولوديمير» نسبةً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أفاد صاحب السلسلة يانيك دي غروته وكالة فرانس برس.



وأكّد دي غروته أنّ مالكي سلسلة «فري ألور» التي تدير أكثر من عشرة فروع في كيبيك وعدداً قليلاً من الفروع في فرنسا، غير مسيسين ويعتمدون الفكاهة أسلوباً في تسمية الأطباق.

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وفي فرنسا، أفاد مطعم آخر يحمل اسم «لا ميزون دو لا بوتين» (دار البوتين) في بيان بأنّه تلقى «اتصالات تنطوي على إهانات وحتى تهديدات» من أشخاص ربطوا طبق المطعم الرئيس خطأً بالرئيس الروسي.

البيان

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