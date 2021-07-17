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السبت، 17-07-2021 10:13 ص

مطعم هولندي يصنع أغلى برجر في العالم بسعر خيالي- فيديو

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الوكيل الإخباري - ابتكر صاحب مطعم «دي دالتون» الهولندي روبرت جان دي فين البرغر الأغلى ثمناً في التاريخ، بسعر قارب الستة آلاف دولار، موضحاً أنه استلهم ابتكاره من الفقراء والمحتاجين، على حدّ قوله.

وقد جاء الابتكار بمثابة تحدٍّ حقيقي، كما ذكر موقع «نيويورك بوست»، وقال دي فين: «كنت أشعر بالسوء لرؤية معاناة الناس والحالة البائسة لقطاع المطاعم، فقررت عندئذ ابتكار البرغر الأغلى على الإطلاق والتبرع بالعائدات كلها لصالح الأعمال الخيرية بهدف خدمة المجتمع»

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وقام روبرت ويليمز، رئيس مجلس الجمعية الملكية الهولندية للأغذية والمشروبات بشراء إبداع دي فين مقابل 5964 دولاراً أمريكياً. وقال معلقاً على تجربة تناول الوجبة الثمينة: «تكمّل المكونات بعضها البعض تماماً وتأتيك النكهات حاذقة».


وحفزت طريقة دي فين الفريدة في جمع المبالغ المالية لصالح الجمعيات الخيرية رغبة أبدية في أن يكون حامل الرقم القياسي. ويشعر بأنه سيكون حتماً صاحب الإنجاز الذي ينتظر مصادقة لجنة الأرقام القياسية الرسمية، علماً أن صاحب الرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس لأغلى برغر في العالم تصل قيمتها إلى 4971 دولاراً وتعود لمطعم في أوريغون الأمريكية حصل على اللقب عام 2011.


واختار دي فين مجموعة من المكونات الفاخرة لصنع البرغر بما في ذلك لحوم واغيو اليابانية، وكافيار بيلوغا وسلطعون ملك ألاسكا، كما استغرق قرابة تسع ساعات لتحضير برغر «ذا غولدن بوي».

 

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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