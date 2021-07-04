معاني الألوان في التصميم

الوكيل الإخباري - يرمز كل لون إلى دلالةٍ مُعيّنة تختلف عن اللون الآخر، وفيما يأتي توضيح لدلالات بعض الألوان المُستخدمة في التصاميم المُختلفة .

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دلالات بعض الألوان المُستخدمة في التصاميم :

الأحمر: يُشير هذا اللون للعديد من العلامات، فهو يرمز للحب، والقوّة، والعاطفة، ومن ناحيّةٍ أخرى فقد يُعبّر عن الغضب، أو الخطر، أو العُنف، وهو لون مميّز قد يرمز للفخر، وعادةً ما تستخدمه بعض البلدان في أعلامها.

الأصفر: وهو لون مُبهج يدل على السعادة، والتفاؤل، والفرح، والصداقة، كما أنّه لون الشمس الدافئة، لكنه قد يُعبّرعن الغيرة، المرض، والخطر، كما يجب التنويه لأنّه لونٌ طفوليّ للبعض، ويجب استخدامه بحرصٍ عند التصميم، لأنه غير مُستقر وعفويّ جداً، ويُمكن مزجه مع الأسود لتشكيل إشارة مُلفتة وخطيرة.

الأزرق: يُشير هذا اللون للقوّة، والهدوء، والحكمة، والذكاء، والراحة، ويُستخدم بشكلٍ ملحوظ في المُستشفيات، وشركات الطيران، كما يُمكن الاستعانة به في التصاميم المُتعلقة بالماء، أو الهواء، أو البحر، لكن لا يُنصح باستخدامه في تصاميم الأطعمة، فهو يحد من الشهيّة، كما أنه لون ذكوري كما هو مُتعارف عليه، ويُستخدم عادةً للإشارة للمواليد الذكور.

الأخضر: وهو مزيج يجمع قوّة اللونين الأزرق والأصفر، ويرتبط بالنموّ والصحة والشباب، وهو لون الطبيعة والبيئة، ويرمز للسلامة عند البعض، وللاستقرار الماديّ لدى البعض الآخر، بالتالي فهو لون مُريح، يُستخدم لتصميم السلع المُخصصة للبيئة، أو الطعام، أو الأدويّة وغيرها.

البرتقالي: وهو مزيج للونين الأحمر والأصفر، ويُشير للطاقة، والحماس، والسعادة، والإبداع، وهو لون دافئ، يُعزز الشهيّة عند استخدامه للإشارة للطعام، والإثارة عند استخدامه للترويج للألعاب.

الأسود: وهو لون قوي ومُسيطر، استُخدم منذ القدم للتعبير عن الشر في القصص والحكايات، أو الموت والحداد، وعادةً ما يرمز به للأعداء والأشرارفيها أيضاً، لكنه بالواقع لونٌ مميّز استخدم في الموضة والأزياء بشكلٍ مُثير للاهتمام ليومنا هذا.

الورديّ: يحمل هذا اللون طابعاً ودوداً، ويرمز للرومانسيّة والحب، وهو لونٌ أنثوي يدل على النعومة والرقة واللطف، كما أنه مُريح للمُشاهد حيث إنه جذاب وناعم. الأبيض: يدل هذا اللون على النقاء، والطيبة، والبراءة، والنظافة، لكن يجب استخدامه بالطريقة الصحيحة، كما يُمكن أن يدل على البرود والتعقيم أحياناً، واللطف والكلاسيكيّة والنقاء، التي جعلته رداءً للعروس في زفافها كأسلوبٍ اعتُرف به في الأعراس منذ القدم.

الأرجواني: يوصف هذا اللون بالغموض، ويُعرف بأنّه خياليّ، ويرتبط بالثروة والمُلك، حيث إنّه في القدم كان جزءاً أساسيّاً في تصاميم ملابس الملوك، والشخصيات المهمة والمعروفة.

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