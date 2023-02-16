معجزة أخرى 212 ساعة تحت الأنقاض لسيدة تركية عمرها 77 عاما - فيديو

الوكيل الإخباري - نجت المسنة التركية فاطمة غونغور صاحبة الـ77 عاما من موت محقق، بعدما قضت 212 ساعة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ثم خرجت حية.

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وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فإن السيدة التركية استطاعت أن تصمد لنحو 9 أيام قضتها تحت الأنقاض في ولاية أدي يامان جنوبي البلاد.

ورصدت لقطات فيديو استخراج فاطمة على يد فريق تركي، وعقب خروجها احتضنها عدد من أقربائها وسط مشاعر مختلطة من الفرحة والذهول، قبل نقلها إلى مستشفى قريب.





سكاي نيوز