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الخميس، 18-11-2021 10:08 ص

معجزة تنجي سيدة من حادث سير خطير في أميركا - صور

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الوكيل الإخباري - أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة سيدة من حادث مروّع بولاية فرجينيا الأميركية.

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ونجت السيدة والتي لم يكشف عن اسمها، من حادث اصطدام خطير، وقع على جسر نهر سكاجيت في ماونت فيرنون بولاية فيرجينيا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أصيبت السيدة بجروح طفيفة، رغم تحطيم شاحنة لسيارتها من نوع "نيسان ألتيما".

 

ووفق شهود عيان تحدثوا لشبكة "فوكس"، فقد أخرج رجال الإنقاذ السيدة من تحت السيارة المهشمة، ونقلت فورًا للمستشفى الذي أكد إصابتها بجروح طفيفة في منطقة الرأس، وتحطم أحد أضلاعها.

وتعرضت سيارة السيدة لاصطدام قوي من الخلف، وصعدت الشاحنة على المركبة، محطمة إياها بشدة، قبل أن ينجح فريق الإنقاذ بسحبها دون أن تخسر السيدة المحاصرة حياتها.

 



 

المصدر - لبنان 24 

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