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السبت، 04-12-2021 10:05 ص

معرض في محطة ميلانو للقطارات عن عالم بانكسي - صور

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الوكيل الإخباري - تحولت محطة القطارات المركزية الضخمة في ميلانو معرضاً فنياً عن «عالم بانكسي» يتضمن نسخاً بالحجم الفعلي للوحات الجدارية الاستفزازية لفنان الشارع البريطاني الذي نجح في إبقاء هويته لغزاً.

وفيما تحقق أعمال بانكسي أرقاماً قياسية في المزادات، ومنها اللوحة الذاتية التلف جزئياً «الفتاة مع البالون» التي بيعت مقابل 4.25 ملايين دولار، يهدف المعرض الذي يفتتح الجمعة إلى جعل فنه في متناول الجميع.

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وأوضح أمين المعرض مانو دي روس لوكالة فرانس برس أن «الفكرة تتمثل في جعل الناس يسافرون من دون الحاجة إلى السفر فعلياً حول العالم لمشاهدة أعمال بانكسي، وخصوصاً أن معظمها تعرض للتدمير أو الحجب أو السرقة». وتُعرض أكثر من 130 لوحة جدارية وطباعة شاشة حتى 27 فبراير في قاعات هذه المحطة، وسط ديكور يعيد بأمانة إنتاج عالم فنان بريستول الغامض.






 

المصدر - البيان 

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