معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام ..صورة

الوكيل الإخباري-سمحت السلطات الإيطالية مؤخراً بتجديد رخصة القيادة الخاصة بمُسنة إيطالية يبلغ عمرها 100 سنة، لتصبح على الأقل ثالث شخص في هذا العمر يُعتبر مناسباً للجلوس خلف عجلة القيادة في البلاد.



وبحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، حصلت كانديدا أوديرزو على ترخيص جديد بعد اجتياز اختبار النظر في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مقاطعة فيتشنزا الشمالية في ايطاليا.





اضافة اعلان

صدى البلد