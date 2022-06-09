الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العثور على جثة داخل مزرعة في اربد

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى

ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

الملك يرعى احتفال الجيش بالمناسبات الوطنية وينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

الكهرباء الوطنية: ربط كهربائي بين الأردن والسعودية

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

الخميس، 09-06-2022 04:22 م

معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام ..صورة

LARGE-bigstock-Senior-woman-driving-a-car-108004826_preview


الوكيل الإخباري-سمحت السلطات الإيطالية مؤخراً بتجديد رخصة القيادة الخاصة بمُسنة إيطالية يبلغ عمرها 100 سنة، لتصبح على الأقل ثالث شخص في هذا العمر يُعتبر مناسباً للجلوس خلف عجلة القيادة في البلاد.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، حصلت كانديدا أوديرزو على ترخيص جديد بعد اجتياز اختبار النظر في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مقاطعة فيتشنزا الشمالية في ايطاليا.
 

اضافة اعلان

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-06-09 at 3.46.14 PM

دراسة توضح من الأكثر شعوراً بالبرد .. النساء ام الرجال !

1441279-لوحة-بيكاسو-الفارس

بيع لوحة عمرها 53 سنة بـ 22 مليون دولار في اسكتلندا

image

وفاة طفل خنقاً بسبب "اللهَّاية" بحضانة أطفال في مصر

2100715_wide

خبيرة توضح حقائق عن بكاء الأطفال الرضع

55555555555

فيديو .. موقف محرج للرئيس الامريكي جو بايدن

9999999999999999999

فيديو.. لقطات مرعبة لانهيار مفاجئ لجسر مشاة في المكسيك