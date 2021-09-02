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مصدر : فتح الحدائق العامة والترفيهية في عمّان

الخميس، 02-09-2021 02:34 م

معنى اسم أبرار وصفاتها الشخصية المميزة

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الوكيل الإخباري - يعتبر اسم أبرار من الأسماء العربية الجميلة التي تُطلق على الإناث ويعني الصادقون أو المحسنون والمطيعون.

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جاء معنى اسم أبرار في قاموس معاني الأسماء على أنه اسم عَلم يُطلق على المولودة الأنثى، ينحدر أصل الاسم من أصولٍ عربية.

 

ومعنى اسم أبرار هو الصادقون والمطيعون والمطهرون والمغفور لهم، وقد ورد ذكر الاسم في القرآن الكريم، قال الله -تعالى:  ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وقد تمّ تفصيل معنى اسم أبرار في معجم المعاني الجامع على أنه اسم جمع بَر وهو المكان البعيد عن الخطر وبر صفة للشخص الصادق، ومن الأسماء العربية ذات الصلة باسم أبرار هي: مَبْرور وبِيراوَر وبَرَّة وبريرة، ومن الكلمات العربية ذات الصلة باسم أبرار هي: اِبترَّ وإِبرار أَبْرَارٌ وبَرّيّ وبَرمائيّات وبُرًى وبُرُونَ وبُرور وبارّ وتَبَر وتَبَرَّرَ وتَبارَّ وتبريرات ومَبَرّة ومَبْرور.


كما تتسم الفتاة الحاملة اسم أبرار بعدة صفات جميلة والفتاة الحاملة اسم أبرار كغيرها من الفتيات لها ما يميزها عن غيرها، ولها بعض الجوانب السلبية التي يجب معرفتها أيضًا.

 

وسيتمّ ذكر أبرز الصفات الشخصية الغالبة على بعض الفتيات اللواتي سُمين باسم أبرار في ما يأتي: يُعرف عن الشابة المُسَمّاة باسم أبرار أنها شخصية مليئة بالنشاط والحيوية، فهي تحب المزح والضحك، تتميز الشابة الحاملة اسم أبرار بشخصيّتها المحبة للعمل، فهي مجتهدة وتسعى دومًا لتحقيق أهدافها وما ترنو إليه تتميز هذه الشابة بشخصيتها العاشقة للسفر وقراءة الروايات الرومانسية والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة.

 

المصدر- نواعم 

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