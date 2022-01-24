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الإثنين، 24-01-2022 10:29 ص

مغاربة يبتكرون جهازا لاستخراج سم العقارب

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الوكيل الإخباري - نجح فريق من الباحثين المغاربة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في تطوير جهاز روبوتي يستخرج سم العقارب بأمان.

وحصل الباحثون على براءة اختراع لهذا الابتكار الذي يعتمد على طريقة حديثة بدلاً من التحفيز الميكانيكي أو التحفيز الكهربائي اليدوي.

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ويمثل هذا الاختراع قيمة علمية في مجال صناعة الأدوية، لاحتوائه على مادة الكلوروتوكسين التي من المرجَّح إمكانية استخدامها في علاج مرض السرطان.

وتتلخص فكرة استخدام الجهاز في تثبيت ذيل العقرب وإرسال شحنة كهربائية تحفزه على إنتاج قطرات من السم.

 

ويمكن لهذا الجهاز الذي يتكون من نظام هوائي واهتزازي من استحلاب السم عن بعد، دون الحاجة إلى اللجوء للطرق التقليدية التي لا تخلو من المخاطر، حيث يعمل على تجميع قطرات السم بشكل سريع عبر شبكة ناقلات آلية ثم تخزينها.

البيان 

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