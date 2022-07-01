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الجمعة، 01-07-2022 04:04 م

مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية

شيماء


الوكيل الاخباري - بعد تأكيد النيابة المصرية أن الشاهد الوحيد في قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال متورط في ارتكاب الجريمة، تتكشفت مفاجأة جديدة في القضية وهي ظهور متهم ثالث.

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وكشفت مصادر أن التحريات والتحقيقات كشفت عن اسم جديد في الجريمة وهو أحد أصدقاء الزوج ويدعى "س. و،" حيث أخفى القاتل المصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها المذيعة القتيلة وقت الحادث لديه، كما تبين أن هذا الصديق تولى تجهيز كاميرات المراقبة بالمزرعة التي وقعت بها الجريمة، والتي ثبت بعد ذلك أنه جرى إتلاف محتوياتها عمدا.


ووفق التحريات فإن المذيعة تعرضت للضرب بآلة حديدية على رأسها قبل وفاتها، وتم ربطها بسلاسل حديدية، وهو ما يعني ضلوع آخرين مع الزوج القاتل في ارتكاب الجريمة ولذلك يجري البحث عنهم.


وكانت النيابة المصرية قد أعلنت أمس أن الشاهد الوحيد في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال متورط في الجريمة.


وقالت في بيان رسمي إنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، حيث أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط مقابل مبلغ مالي.  (العربية.نت)



 




 

 


 

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