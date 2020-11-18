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الأربعاء، 18-11-2020 01:22 م

مفاجأة سارّة.. عودة مغامرات توم وجيري في هذا الموعد

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الوكيل الإخباري _ كشفت شركة “وارنر برازر” عن انتاجها فيلم “توم وجيري” الجديد، والذي من المقرر طرحه في دور السينما في 5 مارس/آذار 2021. 

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حيث انها طرحت أول برومو للفيلم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وقد حظي بتداول كبير بسبب عودة مغامرات ومطاردات توم وجيري مجدداً في 2021 .


يذكر أن الفيلم من إخراج تيم ستوري، وتأليف كيفين كوستيلو، وبطولة كلوي غرايس موريتز ومايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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