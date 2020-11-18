مفاجأة سارّة.. عودة مغامرات توم وجيري في هذا الموعد

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة “وارنر برازر” عن انتاجها فيلم “توم وجيري” الجديد، والذي من المقرر طرحه في دور السينما في 5 مارس/آذار 2021.

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حيث انها طرحت أول برومو للفيلم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وقد حظي بتداول كبير بسبب عودة مغامرات ومطاردات توم وجيري مجدداً في 2021 .



يذكر أن الفيلم من إخراج تيم ستوري، وتأليف كيفين كوستيلو، وبطولة كلوي غرايس موريتز ومايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم.



المصدر : الامارات نيوز

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