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الخميس، 30-09-2021 02:08 م

مفقود يشارك الشرطة في البحث عن نفسه في تركيا

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الوكيل الإخباري - شارك شخص مفقود بعملية البحث عن نفسه في تركيا، مما أصاب الشرطة بحالة من الذهول والدهشة بعد انتهاء العملية.

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أن رجل اسمه بيهان موتلو، في حي «جياكا» الريفي بالقرب من مدينة إنيجول، والذي يبلغ من العمر 50 عامًا، خرج للتجول في الغابات وحيدا ولم يعد، وغاب فترة و اعتقد أصدقائه، أنه فُقد بداخل الغابة مما أثار القلق بينهم.


ودق أصدقاء بيهان موتلو ناقوس الخطر واستدعوا الشرطة على الفور، والشرطة أبلغت فرق البحث والإنقاذ المسؤولة عن المنطقة للمساعدة في تحديد مكان الرجل المفقود.


انتشر الحديث عن اختفاء بيهان في الحي، وقررت السلطات أن تسمح لعدد من السكان بالانضمام إلى فريق البحث على أمل أن يجدوا المفقود بشكل أسرع.


وأوضحت قناة NTV أن فرق البحث والإنقاذ ظلت تنادي اسم موتلو مرارًا وتكرارًا لمدة كبيرة، حتى توقف شخص موجود ضمن فرق البحث فجأة وقال: «من الذي نبحث عنه؟ إنه أنا.. أنا هنا».


مفاجأة وصدمة أذهلت الجميع عندما انتهى الأمر بأن وجدوا الشخص الذي كانوا يبحثون عنه طوال الوقت موجودا معهم منذ البداية.

 

المصدر - البيان 

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