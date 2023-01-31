مقابل 70 ألفا.. بيع ملجأ نووي تحت الأرض في بريطانيا - صور

الوكيل الإخباري - لحماية المواطنين من أي مخلفات إشعاعية أو أي انفجارات نووية قد تحدث في أي مدن بالعالم، أعلن مستمرون عن بيع "ملجأ نووي" مقابل 70 ألف جنيه إسترليني بما يعادل (2,603,112.82 جنيه مصري).

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ملجأ نووي

يتكون الملجأ النووي المصمم من الخرسانة المسلحة لمقاومة أي هجوم حيث يقع على بعد 12 قدما من سطح الأرض من غرفتين في ريف داربيشير، إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز في بريطانيا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "الديلي ستار" فإن الملجأ الموجود في قرية ويتويل بولسوفر ، بديربيشاير يبدو للعين أنه مجرد حقل مزارع يستخدمه مالكه الحالي لزراعة المحاصيل.











صدى البلد