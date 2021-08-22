مقابل 94 ألف دولار .. بيع صقر نادر الجمال في مزاد دولي بالسعودية - صور

الوكيل الاخباري - سجل صقر كندي نادر الجمال رقما قياسيا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمالي مدينة الرياض.

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وكان المزاد على صقر فرخ من نوع جير بيور (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، وقد بدأ بسعر 250 ألف ريال، ليتم بيعه بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة بمبلغ 350 ألف ريال (نحو 94 ألف دولار)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".



ويبلغ طول الصقر الكندي من عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام، ليكون الصقر الأغلى سعرا منذ انطلاقة المزاد الدولي في الخامس من أغسطس/آب الماضي.



وبين المتحدث باسم المزرعة الكندية، فارس الفارس، أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنويًا من جير بيور الكندي والسيبري، بالجودة ذاتها.



وكان المزاد قد شهد في أيامه السابقة بيع صقر نادر آخر بمبلغ 270 ألف ريال، من إنتاج سعودي، قادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور.

المصدر : سبوتنك



