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الأربعاء، 31-08-2022 04:41 م

مقاضاة نتفيلكس بسبب هذا المسلسل.. تفاصيل

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الوكيل الإخباري-أعلنت راشيل ويليامز عن تقديمها شكوى للقضاء ضد منصة نتفيلكس العالمية بسبب تشويه صورتها ضمن أحداث مسلسل Inventing Anna ، والذي عرض منذ عدة أشهر.

وقالت راشيل في الشكوى إن حجم الضرر الذي لحق بها بسبب تشهير نتفيلكس كان كبيرًا للغاية؛ خاصة وأن العمل  شاهده  الملايين من الأشخاص حول العالم المسلسل، ونتيجة لتصوير نتفيلكس  الخاطئ لها على أنها شخص  سيئ، تعرضت لسيل من الإساءات عبر الإنترنت تسببت في إهانتها الشخصية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بأرباحها أو أرباحها المحتملة".

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وتدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية لفتاة استطاعت خداع الكثيرين في وول ستريت، وإقناعهم بأنها وريثة ألمانية تملك ملايين الأموال لكنها نصابة تمت محاكمتها قضائيا.

وكانت بطلة المسلسل جوليا جارنر  قد حظيت بإشادات نقدية حول دورها  وهو ما  جعلها على موعد مع التاريخ لتقديم شخصية أيقونة البوب الشهيرة مادونا في عمل ستخرجه النجمة بنفسها، وستقومان سويا بالعديد من الجلسات والتحضيرات ودروس الرقص والغناء والقراءة الخاصة بتفاصيل الشخصية.


 

صدى البلد

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