مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع زلزال في الكويت

الوكيل الإخباري- هز زلزال بقوة 4.4 بعض المناطق في الكويت، صباح اليوم السبت، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للحظة وقوع الزلزال وما خلفه من اضرار طفيفة على المباني والمنازل و أمكان الشراء .

واظهرت مقاطع الفيديو لحظة تصاعد اللهب الأسود من مصافي نفطية وقت وقوع الزلزال .

#Kuwait



black smoke / haze by flames in refineries after the



Saturday, 6/4/2022

5 Richter earthquake

southwest of Ahmadi,occurred at 04:28:02 am Kuwait time, 5 km depth underground.

Felt by all residents all across the tiny floating on oil country black smoke / haze by flames in refineries after the #earthquake in #Kuwait Saturday, 6/4/20225 Richter earthquakesouthwest of Ahmadi,occurred at 04:28:02 am Kuwait time, 5 km depth underground.Felt by all residents all across the tiny floating on oil country pic.twitter.com/hn0Wm7aZhc June 4, 2022

وأكدت شركة نفط الكويت عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال واضافت إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها الى هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السالمة المعتمدة في الشركة وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية .





وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.



