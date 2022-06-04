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السبت، 04-06-2022 03:33 م

مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع زلزال في الكويت

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الوكيل الإخباري- هز زلزال بقوة 4.4 بعض المناطق في الكويت، صباح اليوم السبت، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للحظة وقوع الزلزال وما خلفه من اضرار طفيفة على المباني والمنازل و أمكان الشراء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واظهرت مقاطع الفيديو لحظة تصاعد اللهب الأسود من  مصافي  نفطية وقت وقوع الزلزال .

 

 

 




 

 


 

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