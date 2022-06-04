مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع زلزال في الكويت

الوكيل الإخباري- هز زلزال بقوة 4.4 بعض المناطق في الكويت، صباح اليوم السبت، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للحظة وقوع الزلزال وما خلفه من اضرار طفيفة على المباني والمنازل و أمكان الشراء .
مشهد لقوة الزلزال الذي ضرب دولة الكويت بقوة 5 درجات على مقياس ريختر دون وقوع خسائر بشرية.#هزة_أرضية #زلزال_الكويت pic.twitter.com/lK0JkIJKXI— ولد الملحة (@wildalmlha) June 4, 2022
The moment of the earthquake. We ask God to protect the people of Kuwait🇸🇦💚🇰🇼#هزه_ارضيه #الهزه_الارضيه pic.twitter.com/71kR41ao3I— حمد بن ابراهيم المطيري🇸🇦 (@hamd_ksa1) June 4, 2022
CCTV shows moment earthquake hits Kuwait.#Masaha #Latestnews #KuwaitCity #BreakingNews #اخبار_الكويت #الكويت #Today #News #كويت_اليوم #اخبار #Kuwait #Earthquake #هزة_أرضية pic.twitter.com/csW9rmLh0Y— newskuwait.masaha (@MasahaKWT) June 4, 2022
This is what happened here in a supermarket in Kuwait after the earthquake. Crazy… #زلزال_الكويت pic.twitter.com/Lo2j5GOrAw— zhield (@thezhield) June 4, 2022
#زلزال_الكويت— تركي🇸🇦 (@turkii633) June 4, 2022
اقوى #زلزال يمر على دوله #الكويت بحول الله تكون الهزات الارتداديه اقل خطوره.
حفظ الله #الكويت من كل مكروه. pic.twitter.com/vo40H1kGdS
Sabah Al-Ahmad City in Kuwait now after Earthquake #Kuwait— SAMI ALRUWAILY (@semo__095) June 4, 2022
#هزه_ارضيه pic.twitter.com/2J3zngCC2A
من أثار زلزال الكويت ٢٠٢٢/٦/٤ pic.twitter.com/BOBhrBXrYq— جابر المرد (@almerd202) June 4, 2022
Magnitude 5 earthquake strikes Kuwait - ministry of information - Reuters pic.twitter.com/SuJNx7s9mj— TopVidz5 (@TVidz5) June 4, 2022
واظهرت مقاطع الفيديو لحظة تصاعد اللهب الأسود من مصافي نفطية وقت وقوع الزلزال .
#Kuwait— AMERICAN COP (@cop_american) June 4, 2022
black smoke / haze by flames in refineries after the #earthquake in #Kuwait.
Saturday, 6/4/2022
5 Richter earthquake
southwest of Ahmadi,occurred at 04:28:02 am Kuwait time, 5 km depth underground.
Felt by all residents all across the tiny floating on oil country pic.twitter.com/hn0Wm7aZhc
وأكدت شركة نفط الكويت عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال واضافت إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها الى هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السالمة المعتمدة في الشركة وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية .
وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.