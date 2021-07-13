مقتل امرأة أمريكية على يد دُب أشهب في مكان للتخييم

الوكيل الإخباري - في حادثة مروّعة، لقيت الأميركية ليا لوكان (65 عاماً) حتفها على يد دبّ أخرجها من خيمتها بينما كانت نائمة في موقع للتخييم في ولاية مونتانا الأميركية.



وفي التفاصيل التي أفادها موقع "ديلي ميل" البريطاني، فكانت لوكان من مدينة شيكو بكاليفورنيا، في رحلة طويلة بالدراجة وتوقفت في بلدة أوفاندو في مونتانا، حيث توفيت متأثرة بجروحها عقب هجوم الدّب.

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ووفقاً لمسؤولي "مونتانا للأسماك والحياة البرية والمتنزهات" (MFWP) دخل الدب الذي يبلغ وزنه 400 رطل تقريباً (أي نحو 181 كيلوغراماً)، إلى الموقع، نحو الساعة 3 صباحاً يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يختفي مرة أخرى في الغابة القريبة.

وأظهر مقطع فيديو للمراقبة من شركة في أقرب مدينة الدبّ قريباً من موقع المخيم بعد نحو 15 دقيقة، ونحو الساعة 4:15 صباحاً، تلقّى مكتب الشرطة مكالمة هاتفية بعد أن أيقظت أصوات الهجوم شخصين في خيمة بالقرب من لوكان.



وحاول زملاؤها إبعاد الدب عبر رشه برذاذ ولكنه لم يبتعد إلّا بعد أن أصابها بجروح قاتلة، ووصل المسعفون ومروحية إسعاف إلى مكان الحادث وحاولوا إنقاذ حياة ليا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.



وقد أجرى المسؤولون بحثاً عن الدب يوم الأربعاء حتّى تمكنوا من قتله بإطلاق نار.



ويقول مسؤولو الحياة البرية إنهم متأكدون من أن الدب القتيل هو مرتكب الهجوم، وسيقارنون الحمض النووي للدب بالآثار التي عُثر عليها في مكان الهجوم للتحقق من أنه هو نفسه.

المصدر - لبنان 24