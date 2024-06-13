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الخميس، 13-06-2024 08:39 ص

مقطع تصدر المنصات .. شاهد ماذا فعل حاج سوري عند وصوله إلى مكة !

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الوكيل الإخباري-  انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لحاج سوري يحمل عصاه ويهزها فرحاً بوصوله إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، بعد معاناة طوال حياته لتحقيق أمنيته.

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وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع الحاج السوري الذي ظهر رافعاً عصاه ويحركها يميناً ويساراً تعبيراً عن فرحه بوصوله إلى مكة، حيث تمنوا له "حجاً مبروراً"، وأن يعطيه الله الصحة وطول العمر

 

وكتب أحدهم معلقاً: "الحمد لله الذي بلغه حلمه وأوصله لأداء فريضة الحج.. الله يجعل حجه مبروراً وذنبه مغفوراً، يا رب تطعم كل محروم وتحقق مناه لأداء فريضة الحج والعمرة"، وأضاف آخر: "الله يعطيه الصحة والعافية ويطيل في عمره ويبلغه التمام".


جدير بالذكر أنه فجر يوم الثلاثاء 28 مايو الماضي، انطلقت طائرة تابعة للخطوط السورية من دمشق إلى جدة، في أول رحلة حج جوية من سوريا منذ 12 عاماً، غداة إعلان الرياض تعيين سفيرها في دمشق وفقا لما نقل موقع "ٌRT"

 


 




 

 


 

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