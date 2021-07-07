مقطع تيك توك يثير الغرابة بشأن حواف البسكويت

الوكيل الإخباري - كشف فيديو نشر عبر "تيك توك" مؤخراً أن الحواف المتعرجة الموجودة على أطراف البسكويت الهش المقرمش لا تخدم وظائف جمالية وحسب، بل لها قيمة وظيفية استدعت الكثير من التعليقات المستغربة.

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ووفقاً لموقع "ميرور" فإن الحواف المتعرجة تلك تستخدم لقطع أجزاء من شرائح الجبن التي تؤكل عادة مع البسكويت.



وبعد أن أكد الفيديو المنشور بأن الأطراف الجميلة للبسكويت لا تتخذ أهمية المظهر الجاذب فقط، بدأ بلقطة قريبة لقطع البسكويت مع سؤال مطروح يقول: "ما الذي يعتقده الناس بشأن أطراف البسكويت المتعرجة، هل يقولون إنها رائعة المظهر".



وتبدأ المرأة في الفيديو بإدارة عجلة البسكويت الصغيرة فوق قطعة الجبن وتفصل ما بين الرائح وتضعها داخل البسكويت فتصب جاهزة للأكل كوجبة خفيفة.



وحصد المقطع آلاف التعليقات حيث ترك أكثر من 6000 مشاهد رسالة تعرب عن الصدمة والاستغراب للاطلاع على مثل هذا السر الغريب بشأن البسكويت الذي يتناوله الناس منذ عشرات السنين.

المصدر - البيان